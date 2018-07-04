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Eylül'ün katil zanlısının annesi de tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan katil zanlısının annesi de tutuklandı

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:08
Eylül'ün katil zanlısının annesi de tutuklandı

Polatlı ilçesinin kırsal mahallesi Uzunbeyli'de kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan minik Eylül'ün öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde katil zanlısı Uğur K'nin annesi Huriye K, jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki akşam adliyeye sevk edildi. Huriye K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi. Katil zanlısının eşi H.K. ise mahkemedeki ifadesinin ardından salıverildi.

Şüphelinin annesi Huriye K'nin çocuğun kaybolmasının ardından katil zanlısı oğlu ile telefonlarını kullanarak görüştüğü komşusu bir çiftin ise serbest bırakıldığı, minik Eylül'ün akrabası olan bu çiftten kadın hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği öğrenildi. Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül Yağlıkara'nın (8) cesedi, 29 Haziran'da Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir elektrik direğinin dibinde gömülü halde bulunmuş, olayla ilgili katil zanlısı Uğur K. tutuklanmıştı.

AA

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