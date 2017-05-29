Eyüp'te feci kaza

Takla atan otomobil içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti . Edirnekapı-Rami Caddesinde meydana gelen trafik kazasında Fatih istikametine ilerlemekte olan 34 SL 6988 plakalı otomobil sürücüsü Muhammed Emin K., direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan Barış C. idaresindeki 34 FP 7268 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan otobüs durağına da vuran Muhammed Emin K. yönetimindeki otomobil takla atarak sürüklendi. Yaklaşık 50 metre sonra durabilen otomobil içerisinde sürücü Muhammed Emin K. sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa bir süre içerisinde sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda Muhammed Emin K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza yapan otomobilin takla atarak yan yattığını ifade eden görgü şahidi,’’ Minibüse arka tarafından vurdu. Durağa çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Süratliydi. Takla atan aracın içinde 2 kişi vardı. Sürücü hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşın durumu iyiydi’’ şeklinde konuştu. Acı haberi alarak olay yerine gelen Muhammed Emin K.’nın aile yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirnekapı-Rami Caddesinde trafik akışını tek şeritten sağlandı. Kazanın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.