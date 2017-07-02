Fabrika alev alev yandı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Hemen itfaiye ekiplerini arayan görevliler, yangın büyüyünce fabrikayı boşalttı. Kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen saran yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Matbaa mürekkepleri, solvent nitro denilen ve diğer kimyasal maddelerin bulunması sebebiyle bir anda büyüyen yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Söndürme çalışmaları için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Fabrika içindeki kimyasal maddelerden dolayı büyük patlamalar meydana geldiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

'Tesellimiz herhangi bir can kaybının olmamasıdır'

Yangınla ilgili açıklama yapan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan, “Merkezi kamera sistemimizdeki tespitimizde bir anda çatıda yanma gözüküyor. Bükükşehir Belediyesi ve bizim itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Tesellimiz herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Tabi ki maddi bir zarar sözkonusu. Bir tesellimiz de çevre firmalara sıçrama sözkonusu değil. Tüm çevredeki sanayicilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Yangınla ilgili yazılı açıklama yapan Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de, “Çerkezköy Organize Sanayi Bölgemizdeki BMColor Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli firmada sabah saat 05.30’da başlayan yangın, OSB itfaiyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında ve yerinde müdahalesiyle büyük çaptaki yangın 3 saatte kontrol altına alınmıştır. Kimya fabrikası olması sebebiyle fabrika bütünüyle yangından etkilenmiştir. Yangına bağlı olarak ölü ve yaralı olmaması, yakın fabrikalara alev sıçramaması sevindirici bir husustur” ifadelerini kullandı.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. İHA

Ahşap ürünleri atölyesi ve deposunda yangın