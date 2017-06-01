Malatya’da Şeker Fabrikasında çalışan bir işçi, geri manevra yapan şeker yüklü kamyonun altına kalarak hayatını kaybetti. Olay, sabah erken saatlerde Malatya Şeker Fabrikası içerisinde meydana geldi. 57 yaşındaki işçi Hüseyin Al, fabrika içerisindeki alanda yer alan bankamatikten para çektiği sırada, şeker yüklü bir kamyonun geri manevra yapması ile kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen 112 ambulansı, ağır yaralanan işçiyi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Al hayatını kaybetti. 4 çocuk babası olan şeker işçisi Hüseyin Al’ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Fabrika işçisi kamyonun altında kaldı
Malatya’da Şeker Fabrikasında çalışan bir işçi, geri manevra yapan şeker yüklü kamyonun altına kalarak hayatını kaybetti.
01 Haziran 2017 Perşembe 14:50
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