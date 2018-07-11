Fabrika yangını korkuttu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Beylikdüzü’nde bir gıda ve ambalaj fabrikasında yangın paniği yaşandı. Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan fabrikanın deposundan gelen dumanları gören çalışanlar, yangına önce kendileri müdahale etti.

Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, depodaki yangına müdahale etti. Fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Fabrikada çalışanlar ise tahliye edildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.