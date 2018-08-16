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Fabrika yangınında 2 işçi öldü

Gaziantep’te bulunan bir terlik ve ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan zehirlenerek öldü. Gündüz çalışan fabrikada Suriyeli 2 işçinin ise kalacak yerleri olmaması nedeniyle fabrikada bulunan bir odada yatıp kalktıkları öğrenildi

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:21
Fabrika yangınında 2 işçi öldü

Gaziantep’te bulunan bir terlik ve ayakkabı fabrikasında önceki gece çıkan yangında 2 işçi dumandan zehirlenerek öldü. Gaziantep KÜSGET Sanayi sitesi 322 numaralı sokakta bulunan Muhammet Muhammet Ahneen’e ait bir terlik ve ayakkabı fabrikasında gece sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edilirken, 3 katlı olduğu öğrenilen fabrikanın en alt katındaki alevlere müdahale edildi. Petrol alışımlı ürünler olması ve üst katlara sıçrama tehlikesine rağmen itfaiye ekipleri alevleri 2 saat içerisinde kontrol altına almayı başardı. Daha sonra Hamza Nasır (18) ve Mahmut Maruf (16) isimli iki Suriyeli işçinin fabrikanın içinde olduğunu belirleyen itfaiye ekipleri, yaptıkları arama ve kurtarma çalışmalarında 2 işçiyi hareketsiz halde bularak dışarıya çıkardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçilerin dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. İşçilerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Fabrikanın gündüz çalıştığı öğrenilirken 2 işçinin ise kalacak yerleri olmaması nedeniyle fabrikada bulunan bir odada yatıp kalktıkları öğrenildi. İşçilerin yangına uykularında yakalandığı iddia edildi. Soğutma çalışmalarının ardından polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. İlk incelemelerde alevlerin elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin edilirken, kesin sebebin ise incelemelerin tamamlanmasının ardından belirleneceği öğrenildi. Öte yandan, yangında ölen Suriyeli işçilerin cenazelerinin yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği bildirildi.

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