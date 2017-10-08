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Facebook'un habercilik projesi olumlu karşılandı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un doğruluğu kesin olmayan haberlerin platform üzerinde yayılmasını engellemek ve basın sektörüyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla başlattığı habercilik projesi, iletişim fakültesi akademisyenleri tarafından olumlu karşılandı.

08 Ekim 2017 Pazar 15:59
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Facebook'un habercilik projesi olumlu karşılandı

Projenin Türkiye'deki çalışmalarını yürüten Kadir Has Üniversitesi (KHAS) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, herkesin artık birer sosyal medya kullanıcısı olduğunu, haberlerin de büyük ölçüde sosyal medyadan takip edildiğini söyledi.

Sosyal medya haberciliğinin ya da genel olarak internet ortamındaki haberlerin önemli güvenirlik sorunları olduğuna değinen Alankuş, "Bazı haberler, anında yayılma hızı nedeniyle bir süre sonra gerçek olmadıkları anlaşılsa bile gerçekmiş muamelesi görmeye devam ediyorlar. Bu, iletişim fakültesinde habercilik ve sosyal medya eğitimleri veren bizler için önemli bir sorumluluk alanı" dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Özgen ise "Önceki yıllarda yaygın basın araçlarının basılma süreçlerinde 'haber teyidi' diye bir şey vardı. Bu, hızı biraz kesiyordu ama haber teyidi okuyucuda güven teşkil ediyordu. Bunların hepsi geride kaldı. Hız, bizim etik değerlerimizin önüne geçti" ifadelerini kullandı.

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Büyükaslan da Facebook'un doğruluğu kesin olmayan haberlerin platform üzerinde yayılmasını engellemek amacıyla başlattığı projeyi, güzel bir başlangıç olarak gördüğünü ifade etti.

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Facebookun Habercilik Projesi Olumlu KarşılandıFacebookSosyal Paylaşım
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