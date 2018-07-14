Facia son anda önlendi

Balıkesir’den İzmir’e gitmekte olan Alper Bademler yönetimindeki 45 RG 134 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden otobüs şoförü aracı kenara çekerek durdurdu. Araçta bulunan 18 yolcu, şoför ve 3 görevli otobüsü tahliye ederek büyük bir facianın önüne geçti.

Olay yerine gelen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yanan otobüse müdahale ederek yangını söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili tahkikat emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor.

İHA