Silivri’de aynı yönde seyir halinde olan TIR ve otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle lastiği fırlayan otomobil yolcu durağına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sabah saatlerinde özel bir AVM önünde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir TIR'ın sebep olduğu iddia edilen kazada yine aynı yönde seyir halindeki olan özel otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ön lastiği fırlayan otomobil 30 metre sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan dolmuş durağına çarparak durabildi. Bu sırada durakta bulunan yolcular sağa sola kaçarak canlarını kurtardı. Kazadan şans eseri şoförler dahil hiç kimse yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırmasının ardından trafik normal akışına döndü. İHA
Facianın eşiğinden dönüldü
Silivri’de aynı yönde seyir halinde olan TIR ve otomobil çarpıştı.
03 Nisan 2017 Pazartesi 14:04
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