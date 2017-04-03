Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Facianın eşiğinden dönüldü

Silivri’de aynı yönde seyir halinde olan TIR ve otomobil çarpıştı.

Bu haber kez okundu.

Facianın eşiğinden dönüldü
Silivri’de aynı yönde seyir halinde olan TIR ve otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle lastiği fırlayan otomobil yolcu durağına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sabah saatlerinde özel bir AVM önünde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir TIR'ın sebep olduğu iddia edilen kazada yine aynı yönde seyir halindeki olan özel otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ön lastiği fırlayan otomobil 30 metre sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan dolmuş durağına çarparak durabildi. Bu sırada durakta bulunan yolcular sağa sola kaçarak canlarını kurtardı. Kazadan şans eseri şoförler dahil hiç kimse yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırmasının ardından trafik normal akışına döndü. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Silivri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100