Facianın nedeni yine yangın merdiveni

Fatih Kumkapı 'da bir otelde önceki gün iftar saatinde yangın çıkmış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Otel yangınındaki ağır bilanço gün ağarınca ortaya çıktı. Otel'de patlamanın meydana geldiği noktada büyük bir hasar oluştuğu görüldü. Yangının hemen ardından otelden tahliye edilen turistler ise sabah saatlerinde eşyalarını almak için otele geldi. Turistler eşyalarını alıp otelden ayrılırken, otelin yangında ağır hasar gördüğü ve bir kısmının kullanılamaz hala geldiği görüldü.

Öte yandan, otelin en dikkat çekici noktası ise yangın merdivenleri oldu. Yangın merdiveninin bölgedeki binaların arasına çıktığı, sokağa çıkmadığı görüldü. Ayrıca, yangın merdivenlerinin asma kilitle kilitlenmesi ve açılmaması için telle sarılması dikkat çekti. Yangınla ilgili konuşan bir vatandaş, “Normalde yangın merdiveninin açık olması lazım ama gördüğünüz gibi kapalı. Eğer bu merdiven açık olsaydı oteldekiler buraya gelebilirdi. Handa nöbetçiler var, nöbetçiler han kapılarını açıp çıkmalarını sağlayabilirdi. Gördüğünüz gibi yangın merdivenleri kapalı” dedi.

Otelden çıkan turistler ise gazetecilere konuşmak istemedi.

Dumanlar tüm oteli kapladı

Çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 6 katlı bir otelde saat 20.45 sıralarında yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen yangının dumanları tüm oteli kaplamıştı. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlarda içeride mahsur kalan 35 kişiyi kurtararak vatandaşları tahliye etmişti. Yangın sırasında dumandan etkilenerek zehirlenen 3 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şili uyruklu Cahime Suel Müsellem, Şeyhiyde Celepçi ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Soruşturma başlatıldı