Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96158
ALTIN
191.727
DOLAR
4.8896
STERLİN
6.4113
EURO
5.7285

Falezlerden düşen genç öldü

Antalya'da falezlerden düşen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:36
Falezlerden düşen genç öldü

İddiaya göre, gece saatlerinde iki arkadaşıyla Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'na giden Barış Koşmaz (25), falezlerin orta kısmına indi. Koşmaz, bir süre sonra kendisini telefonla arayan arkadaşlarına geleceğini belirtip gitmelerini istedi. Falezlere tırmanmak isterken dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen Koşmaz'dan bir süre haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, Koşmaz'ın cesedi denizde kayalıkların olduğu alanda bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan Koşmaz'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ailesinin tek çocuğu olan Barış Koşmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) vatani görevinden 15 gün önce terhis olduğu öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batan tekneden cezaevine
Batan tekneden cezaevine
Kaza yapan motor 213 metre sürüklendi
Kaza yapan motor 213 metre sürüklendi
Düğün yemeği yapılan garajda tüp patladı  
Düğün yemeği yapılan garajda tüp patladı  
Silahlı magandalar tehlike saçtı
Silahlı magandalar tehlike saçtı
2 tır arasında sıkışan sürücü can verdi
2 tır arasında sıkışan sürücü can verdi
Kaçan anguslar kazaya neden oldu
Kaçan anguslar kazaya neden oldu
Mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı  
Mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı  
Felaketler İstanbul'da kol geziyor
Felaketler İstanbul'da kol geziyor
Kurbanlık fiyatları ne kadar? Marketlerde pahalı mı ucuz mu?
Kurbanlık fiyatları ne kadar? Marketlerde pahalı mı ucuz mu?
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim