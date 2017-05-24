Antalya’da manzarayı izlemek için geldiği falezlerden düşen 43 yaşındaki müzisyen hayatını kaybetti. Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi sonundaki falezlerde meydana geldi. Işıklar Caddesi’ndeki bir eğlence merkezinde müzisyen olan evli ve bir çocuk babası Barış Yöndem (43), iş çıkışı 2 arkadaşıyla birlikte manzara izlemek için falezlere geldi. Falez kenarında gezinirken bir anda dengesini kaybeden talihsiz müzisyen, 30 metre yükseklikteki falezlerden aşağıya düştü. Yanında bulunan arkadaşlarının 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Falezlerden aşağıya inen sağlık ekipleri Yöndem’in öldüğünü belirlerken, kayalıklar arasına sıkışan cesedi çıkarmak için itfaiye ve deniz polisinden yardım istendi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından Yöndem’in cesedi sıkıştığı yerden çıkartılarak Kaleiçi Yat Limanı’na, buradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Falezlerden düşen müzisyen öldü
Antalya’da manzarayı izlemek için geldiği falezlerden düşen 43 yaşındaki müzisyen hayatını kaybetti.
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:40
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