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Fatih'te kuyumcu soygunu

Fatih'te kimliği belirsiz yüzleri maskeli 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

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Fatih'te kuyumcu soygunu
Fatih'te kimliği belirsiz yüzleri maskeli 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Ali Kuşçu Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında gerçekleşti. İddialara göre bir otomobille kuyumcu dükkanına gelen kimliği belirsiz yüzleri maskeli 4 kişi dükkanın kepenklerini açarak içeri girdiler. İçeriden yüklü miktarda ziynet eşyası alan 4 kişi geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Dükkanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanın çevresine şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerden sonra kuyumcudan yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
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