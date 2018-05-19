Feci kaza ucuz atlatıldı

Kaza, Yeni Mahalle TOKİ evleri mevkiinde meydana geldi. Sarıkamış’tan Kars’a seyir halindeki yolcu otobüsü ile Sarıkamış istikametine seyir halindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan E.K. ve S.K. ağır yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Otobüste bulunan yolcuların kazanın şokunu üzerinden atamadıkları gözlenirken, trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, incelemelerin ardından açıldı. Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da kaza yerine gelerek yolculara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.