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Feci kazada 1.5 yaşındaki bebek can verdi

İstanbul Silivri'de karşı yönden gelen iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1,5 yaşındaki bebek can verdi.

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Feci kazada 1.5 yaşındaki bebek can verdi
İstanbul Silivri'de karşı yönden gelen iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1,5 yaşındaki bebek can verdi. Kazada yaralanan çocuğun anne ve babası ile diğer aracın sürücüsü tedavi altına alındı. Kaza, önceki akşam Silivri Mimar Sinan Mahallesi Alipaşa yolu üzerinde meydana geldi. Yağan yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan Murat K. eşi İpek K. ile 1,5 yaşındaki çocukları Yiğit K., ve diğer araçta bulunan Müjdat G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1,5 yaşındaki Yiğit bebek kurtarılamadı. Yiğit bebeğin anne ve babası ile diğer aracın sürücüsünün tedavilerine devam edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İHA
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İstanbul Silivri
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