Balıkesir'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Soğuksu mevkinde meydana gelen kazada Serdar Koç'un kullandığı 10 ZH 750 plakalı otomobil ile İsmail Dayı'nın kullandığı 10 ZB 307 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Sındırgı Meslek Lisesi'nde bir dönem sözleşmeli öğretmenlik yapan Serdar Koç olay yerinde hayatını kaybederken, Koç Ailesi'nin 2 aylık bebekleri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.
Feci kazada aynı aileden 2 kişi öldü
Balıkesir'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
15 Mayıs 2017 Pazartesi 14:50
Bu haber kez okundu.