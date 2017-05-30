Feci kazada bir aile yok oldu 3 ÖLÜ

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir otomobilin yol kenarında duran kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, İzmir - İstanbul Otoyolu Kuyucak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Manisa istikametinden İzmir yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 34 PK 4887 otomobil, maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştı. Aynı istikamette ilerleyen Birkay K. yönetimindeki 35 AJ 5045 plakalı kamyon, kaza yapan aracın yolu kapatması nedeniyle yol kenarında durdu. Bu sırada 28 yaşındaki Halil Güntekin'in idaresindeki 35 EB 7762 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Bu arada bir aileyi yok eden trafik kazasında yürek burkan detay ortaya çıktı. Manisa'nın Demirci ilçesinde uzun zamandır görüştüğü kız arkadaşı ile sözlenen 28 yaşındaki Halil Güntekin, akşam saatlerinde annesi Ayşe Güntekin(47) kardeşi Tunahan Güntekin (15) ve Mehmet Özer (62) ile birlikte eve dönmek için yola çıktı. Bu esnada yolda meydana gelen kaza nedeniyle aracın yolu kapatması üzerine arkadan gelen Halil Güntekin'in kullandığı 35 EB 7762 plakalı otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Halil Güntekin, Tunahan Güntekin ve Mehmet Özer Hayatını kaybederken, anne Ayşe Güntekin ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu 112 sağlık ve AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtan ağır yaralanan Ayşe Güntekin'i ve 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Öte yandan yakınlarının hayatını kaybettiğini duyan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Halil Güntekin, Tunahan Güntekin ve Mehmet Özer'in cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sürücü Halil Güntekin, Tunahan Güntekin (15), Mehmet Özer (62) hayatını kaybetti. Öte yandan aynı araçta bulunan Ayşe Güntekin (47) ağır yaralandı. Diğer sürücülerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine gelen AKS ekipleri, hayatını kaybeden 3 kişiyi ve Ayşe Güntekin'i araçtan çıkardı. Ayşe Güntekin sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Halil Güntekin, Tunahan Güntekin ve Mehmet Özer'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamyon sürücüsü Birkay K. gözaltına alındı.
Kısa bir süre sonra evlenecekti
Bu arada bir aileyi yok eden trafik kazasında yürek burkan detay ortaya çıktı. Manisa'nın Demirci ilçesinde uzun zamandır görüştüğü kız arkadaşı ile sözlenen 28 yaşındaki Halil Güntekin, akşam saatlerinde annesi Ayşe Güntekin(47) kardeşi Tunahan Güntekin (15) ve Mehmet Özer (62) ile birlikte eve dönmek için yola çıktı. Bu esnada yolda meydana gelen kaza nedeniyle aracın yolu kapatması üzerine arkadan gelen Halil Güntekin'in kullandığı 35 EB 7762 plakalı otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Halil Güntekin, Tunahan Güntekin ve Mehmet Özer Hayatını kaybederken, anne Ayşe Güntekin ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu 112 sağlık ve AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtan ağır yaralanan Ayşe Güntekin'i ve 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Öte yandan yakınlarının hayatını kaybettiğini duyan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Halil Güntekin, Tunahan Güntekin ve Mehmet Özer'in cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA