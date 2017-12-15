Feci kazada sürücü alkollü çıktı 

Antalya’nın Aksu ilçesinde Salı günü akşam saatlerinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği feci kazada olay yerinden kaçan araç sürücüsü yakalandı. Sürücünün doktor raporunda 2.11 promilli alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza, Aksu Serik Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya istikametinden Serik istikametine gitmekte olan 07 B 1638 plakalı otomobil, köprülü kavşağı geçtiği sırada sürücü L.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta yaralanan, araç sürücüsü L.A. ve aracın içerisindeki ismi öğrenilemeyen 2 kişi ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Kazada Ali Dönek hayatını kaybetti.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kazanın ardından yaptıkları araştırmada, aracın içerisinde Ali Dönek haricinde 2 şahsın daha bulunduğu, şahıslardan Ş.C’nin olay yerinden firar ettiği, araç sürücüsü L.A.’nın ise hastaneye kaldırıldığı, alınan doktor raporunda 2.11 promil alkollü olduğu ve tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı tespit edildi.

Olay yerinden firar eden Ş.C. hakkında yapılan incelemede, 'hakaret ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 5 ayrı aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek, 13 Aralık günü Barbaros Mahallesi Serik Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yakalandı.

Aracın sürücüsü L.A. ise dün polis merkezine giderek teslim oldu. Ş.C. ve L..A. işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA