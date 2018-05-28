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Feci kazanın sebebi kiraz

1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazanın, sürücünün arkadaşlarına kiraz vermek için durduğunda meydana geldiği ortaya çıktı

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:10
Feci kazanın sebebi kiraz

Gaziantep'te pazar günü yaşanan ve bir kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı feci kazanın kiraz nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi Tugay kavşağında meydana gelen kazada, 54 yaşındaki Bektaş Yam idaresindeki 27 KD 309 plakalı otomobile Murat K. yönetimindeki 27 LT 781 plakalı minibüs çarpmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bektaş Yam olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücünün eşi Elif, 16 yaşındaki oğlu Halil, 14 yaşındaki kızı Sibel, 4 yaşındaki Mihriban 3 yaşındaki Gamze ve yakınları Coşkun Köse ile 3 çocuğunun da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kazada yaralananların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, kazaya ise topladıkları kirazın neden olduğu öğrenildi. Piknikten dönen Bektaş Yam'ın arkadaşlarına kiraz vermek için otomobili yolun kenarında durdurduğu ve aracın bagajını açtığı esnada arkadan gelen Murat K. yönetimindeki minibüsün duran otomobile çaptı belirlendi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İHA

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