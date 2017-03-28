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Feci yangında 3 çocuk öldü

Adapazarı'nda altı ahır olarak kullanılan iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından içeriye giren ekipler, 3 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı

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Feci yangında 3 çocuk öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında, Afgan uyruklu üç çocuk yaşamını yitirdi. Yangın Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesinde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. Bir süre önce Afganistan’dan Sakarya’ya geldikleri öğrenilen Ruhullah ve Müjgan Nazari çifti çiftlikte bakıcı olarak çalışmaya başladı. Anne Müjgan Nazari, çocukları 4 yaşındaki Halit, 2 yaşındaki Fariha ve 7 aylık Nejla’yı evde bırakarak kapıyı üstlerine kilitledi.
Evde bu sırada bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evin içinde inceleme yapan ekipler 3 çocuğun cesedi ile karşılaştı. Yangının söndürülmesinin ardından Jandarma ekipleri evde uzun süre inceleme yaptı. Olay sırasında annenin komşuya gittiği, babanın ise çarşıda olduğu öğrenildi. Anne ve baba ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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