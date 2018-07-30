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Felaketler İstanbul'da kol geziyor

İstanbul'da yağan yağışlarla birlikte felaketler de kol gezmeye başladı. Ümraniye'de bir inşaatın perde duvarı çökünce park halindeki araçlar çukura düştü. Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada çökmenin şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı bildirildi

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:31
Felaketler İstanbul'da kol geziyor

İstanbul'da yağan yağışlarla birlikte felaketler kol gezmeye başladı. Sütlüce'de yaşanan toprak kaymasının ardından Sancaktepe'de de benzer felaketler ucuz atlatıldı. En son da Ümraniye'de olası bir facianın kıyısından dönüldü.

Ümraniye'de bir inşaatın perde duvarı çökünce park halindeki araçlar çukura düştü. Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde devam eden inşaatın perde duvarı çöktü.

Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çökerken, yolda bulunan park halindeki 2 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı.

İnşaatın temeli için açılan çukurun 20 metre derinliğinde olduğu öğrenildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak çlaşıma başlattı.

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Bu arada 20 metre derinliğindeki çukura düşen araçlarla toprağa saplanarak adeta askıda kalan araç ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri aracın çukura düşmemesi için çalışma başlattı.

Ekipler halat bağladığı bir aracı çukura düşmeden son anda kurtarırken, diğer araçları da düştüğü yerden çıkardı.  İtfaiye ekiplerinin araçları kurtarma anı ise havadan görüntülendi.

Ümraniye Belediyesi'nden açıklama

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Saray Mahallesi Siteyolu Caddesi, 48 pafta, 1827 ada, 9 parselde bulunan 29 Eylül 2017 tarihli yapı ruhsatlı inşaatın, 5 bodrum, zemin ve 9 normal kattan oluşan 35 bin 951 metrekare yapı inşaat alanına sahip olduğu kaydedildi.

Şahıs mülkiyetli iş yeri inşaatının mimari ve iksa projelerinin bulunduğu, onaylı projesine uygun olarak tüm cephelerde zemin çivisi uygulaması yaptırıldığı anlatılan açıklamada, "Söz konusu inşaatın kuzey cephesinde kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış olan kısmında saat 10.00 sıralarında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir." denildi.

Açıklamada, inşaat çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılan yolda araçların park edilmemesiyle ilgili uyarı levhaları bulunduğu belirtilerek, şöyle devam edildi: "Yolda park halinde bulunan 3 araç toprağın çökmesiyle beraber hafriyat sahasına düşmüştür. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Bahse konu inşaat çevresindeki binaları tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirler alınmış ve alanın güvenliğiyle ilgili dolgu çalışmaları devam etmekte olup olumsuzluk gün içerisinde giderilecektir."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeİstanbulÇukur
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