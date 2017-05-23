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Fenerbahçeli futbolcuya gözaltı şoku

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı

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Fenerbahçeli futbolcuya gözaltı şoku
İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 101 şüpheliden 55'i hakkında ifadelerine başvurulmak üzere yakalama kararı çıkarıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sigara kaçakçılığı nedeniyle bazı şüpheliler teknik takibe alındı. Bu sırada, lüks araçları yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getiren şüphelilere ulaşıldı. Soruşturmada yer alan 101 şüpheliden 46'sı hakkında gözaltı kararı, aralarında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da olduğu 55'i hakkında ise ifadelerine başvurmak üzere yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu lüks araçlardan birinin alıcısı olduğu öne sürülen Tufan, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ozan Tufan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.  Soruşturma kapsamında ayrıca savcılığın talimatıyla lüks araçlara el konuldu. AA
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İstanbulBakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıFenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan
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