FETÖ bahanesiyle dolandırdılar

Bursa ’da FETÖ bahanesiyle bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi A.D.’yi (60) aradı. Sahte komiser, A.D.’ye, “Sizin adınıza hesap açılmış. Buradan FETÖ’ye paralar aktarılıyor. Aklanmanız için hesabındaki paraları bize gönder. Biz kontrol ettikten sonra size geri göndereceğiz” dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan A.D., Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki evinden merkez Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi’ndeki bir bankaya gitti. 41 bin 500 lirayı sahte polisin hesabına aktaran A.D., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, paranın İstanbul’da ikamet eden Zafer Ç.’nin (62) hesabına yattığını tespit etti. Zafer Ç.’nin ifadeleri doğrultusunda hareket eden ekipler, Erol K.’yı (36) da gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.