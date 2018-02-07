FETÖ'cü 11 imam hakim karşısında

Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, 27 Mart'ta yapılacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca MİT tırlarının Adana ve Hatay'da durdurulmasına ilişkin bugüne kadar açılan 5 dava haricinde, olayı organize eden siviller ile jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladıktan sonra tensip tutanağı hazırladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu 8 sanığın bu hallerinin devamına, firari olarak aranan 10 sanığın infazının beklenilmesine karar verdi. Heyet, ilk duruşmanın 27 Mart'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda mahkemeye ait büyük salonda yapılmasına ve duruşmaların 28 ve 29 Mart'ta sürdürülmesine hükmetti.

Yargıtay birleştirmeyi reddetmişti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ettikten sonra "MİT tırları dosyasının önceden Selam Tevhid'de kumpas dosyasından ayrılıp Yargıtay'a gönderilmesini'' gerekçe göstererek, bu dosyanın da Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen MİT tırlarına ilişkin (hakim-savcı ve olay yerindeki jandarma mensupları yargılandığı) dava dosyası ile birleştirilmesine karar vermişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise birleştirilme kararını reddetmişti. Bunun üzerine birleştirme konusundaki uyuşmazlık nedeniyle dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmişti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da dairenin birleştirmeye muvafakat vermeyen kararını yerinde bularak, dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetmiş ve dosyayı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

AA