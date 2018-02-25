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FETÖ'cü hakimlere dava

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin 20 Temmuz 2016’da faaliyete geçmesiyle Türk hukuk sisteminde 3 dereceli adli yargılama sürecinin başladığını söyledi.

25 Şubat 2018 Pazar 14:20
FETÖ'cü hakimlere dava

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, eski yüksek yargı üyeleri hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarına ilişkin, "138 eski Yargıtay, Danıştay, HSYK ve Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinde dava açmış bulunmaktayız. Bunların yargılamaları sürüyor. Şu anda bizde davası devam eden 18 fezleke bulunmaktadır" dedi.

Akarca, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin 20 Temmuz 2016’da faaliyete geçmesiyle Türk hukuk sisteminde 3 dereceli adli yargılama sürecinin başladığını söyledi.

Ceza yargılamalarında ciddi anlamda düşüş yaşandığını belirten Akarca, şu bilgileri verdi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2015'te gelen dosya sayısı 258 bin 678 iken, tebliğname düzenlenerek dairelere gönderilen dosya sayısı 173 bin 839 olmuştur. Eldeki derdest dosyalarla 2016 yılında gelen dosya sayısı 381 bin 228 iken, çıkan dosya sayısı ise 232 bin 600 olmuştur. İstinaf mahkemelerinin çok büyük katkısıyla 2017'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımıza ilk derece mahkemelerden gelen dosya sayısı 60 bin 909 olmuş, Yargıtay cumhuriyet savcılarımız tarafından 178 bin 766 dosyaya tebliğname düzenlenerek ilgili ceza dairelerine gönderilmiştir."

AA

Son Güncelleme: 25.02.2018 22:23
Anahtar Kelimeler:
DavaFetö
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