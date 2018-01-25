FETÖ'cü itirafçı asker sayısı 100'e yaklaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akın'ın FETÖ üyesi olduğunu kabul ederek teslim olması ve adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ülke genelinde yaklaşık 100 "kripto FETÖ"cü daha itirafçı olmak için savcılıklara başvurdu.

İtirafçı olan askerlerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri öğrenildi.

İtirafçı olmak isteyenlerin net bilgiler vermeleri gerektiği, FETÖ üyesi olduklarını kabul etmeleri, katılmışlarsa örgüt toplantılarına kimlerle gittiklerini söylemeleri ve sorumlu "abi" veya "abla"larına ait bilgileri paylaşmaları, FETÖ hakkında somut bilgi vermemeleri halinde itirafçı olamayacakları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacakları belirtildi. FETÖ elebaşı itirafçıları "kafir" ilan etmişti.

AA