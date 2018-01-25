Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118604
ALTIN
162.853
DOLAR
3.7315
STERLİN
5.3325
EURO
4.6666

FETÖ'cü itirafçı asker sayısı 100'e yaklaştı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın ardından yaklaşık 100 asker daha itirafçı olmak üzere savcılıklara başvurdu.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:00
32 Okunma
FETÖ'cü itirafçı asker sayısı 100'e yaklaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akın'ın FETÖ üyesi olduğunu kabul ederek teslim olması ve adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ülke genelinde yaklaşık 100 "kripto FETÖ"cü daha itirafçı olmak için savcılıklara başvurdu.

İtirafçı olan askerlerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri öğrenildi.

İtirafçı olmak isteyenlerin net bilgiler vermeleri gerektiği, FETÖ üyesi olduklarını kabul etmeleri, katılmışlarsa örgüt toplantılarına kimlerle gittiklerini söylemeleri ve sorumlu "abi" veya "abla"larına ait bilgileri paylaşmaları, FETÖ hakkında somut bilgi vermemeleri halinde itirafçı olamayacakları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacakları belirtildi. FETÖ elebaşı itirafçıları "kafir" ilan etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetö15 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer'de sahil yolu çöktü 
Sarıyer'de sahil yolu çöktü 
29 milyonluk vurgun yapmışlar
29 milyonluk vurgun yapmışlar
Kayıp polisin cesedine ulaşıldı
Kayıp polisin cesedine ulaşıldı
Saldırının şiddeti gün ağırınca ortaya çıktı 
Saldırının şiddeti gün ağırınca ortaya çıktı 
Özel okula FETÖ operasyonu 
Özel okula FETÖ operasyonu 
Açık unutulan elektrikli ısıtıcı evi yaktı 
Açık unutulan elektrikli ısıtıcı evi yaktı 
Yolcu otobüsü otomobile çarptı
Yolcu otobüsü otomobile çarptı
Eğitim uçağı karayoluna indi
Eğitim uçağı karayoluna indi
Arabulucuya başvuran daha azına razı oluyor
Arabulucuya başvuran daha azına razı oluyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim