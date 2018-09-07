Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93535
ALTIN
248.119
DOLAR
6.4325
STERLİN
8.3491
EURO
7.4481

FETÖ'cüler toplantı halinde yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde ilk defa FETÖ soruşturmalarında tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan ve terör faaliyetlerine devam eden 10 FETÖ üyesini toplantı halinde yakalayarak gözaltına aldı

07 Eylül 2018 Cuma 17:10
FETÖ'cüler toplantı halinde yakalandı

FETÖ terör örgütü üyelerince her hafta toplantı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde FETÖ üyelerinin toplantı yaptığı ev tespit edildi.

Ekipler, en son 6 Eylül tarihinde saat 20.00 sıralarında FETÖ üyelerinin toplantı halinde oldukları esnada yaptığı operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılardan görevinden ihraç olan öğretmen F.S.E.'nin 2 ay 25 gün, memur E.M.B.'nin 2 ay 17 gün, belediye çalışanı Ö.F.'nin 10 ay 18 gün, iş adamı M.Z.G.'nin 10 ay 20 gün, esnaf M.G.'nin 2 ay 24 gün, işçi M.S.'nin 4 ay 16 gün, öğretmen A.K.'nın 8 ay 18 gün, iş adamı M.A.'nın 3 ay 23 gün, öğretmen Ş.M.'nin 4 ay 15 gün, öğretmen M.Ö.'nün ise 5 ay 7 gün cezaevinde tutuklu kalarak tahliye olduğu belirlendi. 

Yetkililer, yakalanan 10 şahsın tamamının da daha önce FETÖ soruşturmalarında yakalandıklarını ve yargılama sonucunda tamamının da değişik sürelerde cezaevinde tutuklu kalmalarına rağmen tahliye olduktan sonra halen FETÖ terör örgütünün faaliyetleri kapsamında toplanmaya devam etmelerinin dikkat çekici olduğunu bildirdi.

Yetkililer ayrıca, operasyonun ülke genelinde yapılan FETÖ soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlarda ilk defa tamamı daha önce tutuklanıp cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve hiç pişmanlık göstermeyip terör faaliyetlerine devam ederek toplantı esnasında yakalama yapılan operasyon olduğuna dikkat çekti.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Restoranda otururken dehşeti yaşadılar
Restoranda otururken dehşeti yaşadılar
Kayıt yolunda feci kaza
Kayıt yolunda feci kaza
Kağıthane Tüneli'nde motosiklet kazası
Kağıthane Tüneli'nde motosiklet kazası
Kaskı motora takan sürücü ağır yaralandı
Kaskı motora takan sürücü ağır yaralandı
Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Lüks otelde arabası çalındı
Lüks otelde arabası çalındı
Nazlı Ilıcak'a müebbet istendi
Nazlı Ilıcak'a müebbet istendi
Koyun otlatma kavgası kanlı bitti
Koyun otlatma kavgası kanlı bitti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim