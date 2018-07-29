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FETÖ'cüleri taşıyan tekne battı: 6 ÖLÜ

FETÖ/PYD soruşturmalarından kaçmak için fiber tekne ile yurt dışına çıkmaya çalışan 16 kişiden 6'sı teknenin batması sonucu boğuldu. Kayıp bir kişi aranırken, kazadan kurtulanların arasında FETÖ lideri Fetullah Gülen’in kardeşinin damadı Edremit imamı İ.A. da yakalandı

29 Temmuz 2018 Pazar 17:36
FETÖ'cüleri taşıyan tekne battı: 6 ÖLÜ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin bulunduğu teknenin batması sonucu 6 kişi öldü, bir kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

Önceki gece kaçak yollardan Midilli'ye gitmek isteyen, FETÖ üyeliğinden arananlar ve çocuklarının aralarında olduğu Türk vatandaşı 14 kişi ile organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 kişinin bulunduğu fiber tekne, Ayvalık'ın Çıplak Ada açıklarında battı. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botların devriye gezdiği saatlerde termal kameralarla belirlenen 9 kişi kurtarıldı.

Kurtarılanların, teknede toplam 16 kişi olduklarını söylemeleri üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen helikopterin havadan yardımıyla arama çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından 3'ü çocuk 6 kişinin cesetleri denizden çıkarıldı, organizatör olduğu öne sürülen kayıp kişinin bulunması için çalışmalar başlatıldı. Kurtarılanlar Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavileri sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yaşamını yitirenlerin cesetleri, Ayvalık Devlet Hastanesi morgundaki ilk incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Aralarında FETÖ damadı da bulunuyordu

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, teknenin batması sonucu ölenlerin Y.B.A, B.Y. ve N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve örgüt üyeliğinden aranan G.Y. olduğu, kayıp kişinin ise organizatörlük yaptığından şüphelenildiği bildirildi.

Teknedeki İ.A, B.Ç, G.Y, H.A, E.A, Ö.F.Ö, M.R.A, E.A. ve R.Ç'nin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, kurtarılanlardan İ.A'nın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğu kaydedildi. Açıklamada, İ.A'nın, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün sözde Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunduğu bilgisine yer verildi.

Kurtarılanlardan B.Ç'nin, Edremit'te kuyumculuk yaptığı ve arandığı, örgütün ilçe mütevelli grubunda bulunduğu, G.Y'nin örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştığı ve boğulan G.Y'nin eşi olduğu, H.A'nın arandığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve öğretmenlikten ihraç edildiği, E.A'nın ByLock kullanıcısı olduğu ve arandığı, Ö.F.Ö'nün ise organizatör olduğu bildirildi.

AA

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