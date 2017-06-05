FETÖ dahil 130 kişi için vatandaşlıktan çıkarma ilanı

Haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le HDP'li vekiller Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in de bulunduğu 130 kişi, 3 ay içinde Türkiye'ye gelmezse vatandaşlıktan çıkarılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı'nın ilanına göre, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereğince; 130 isim, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türkiye'ye dönerek, ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarını kaybedecek.