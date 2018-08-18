FETÖ ihanetine 204 davada ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan bugüne kadar tamamlanan 204'ünde, 1760'ı ömür boyu olmak üzere darbeci 2619 sanık hapis cezasına mahkum edildi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma açıldı. Soruşturmaların tamamlanmasıyla Türkiye genelinde açılan davalarda aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı.

Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 204'ü tamamlandı. Bu davalardan 29'u Ankara'da, 42'si ise İstanbul'da karara bağlandı.

Ağır cezalar verildi

Sona eren davalarda 803 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 31 sanık dörder kez, 4 sanık ise üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski generaller, subaylar ve astsubaylar da yer aldı.

Sanıklardan 957'si için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 859 sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda erin ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatine hükmetti.

Açılan davalardan 85'inde ise yargılamalar sürüyor. Bu davalardan 27'si Ankara'da, 10'u İstanbul'da görülüyor.

Son kararlar

Sakarya'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu, 222 sanığın yargılandığı davada, 15 Ağustos'ta karar verildi. Bu davada, iki sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 56 sanık da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul'da dün sona eren Harp Akademileri davasında da sanıklara ağır cezalar verildi.

Mahkeme heyeti, 35 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 99 sanığa ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal", "silahla tehdit" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan süreli hapis cezaları verildi.

AA