FETÖ ile korkutarak dolandırdılar

Adana ’da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ ’ye yardım etmekle suçladıkları 2 kişiyi 57 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Osmangazi ilçesinde kepçe operatörü Fehmi Ç.’yi (42) telefonla arayan sahte polisler, “FETÖ’cüler senin hesaplarını ele geçirmiş. Bankadaki paranı çekecekler, Hemen git parayı onlardan önce çek ve bizim vereceğim hesap numarasına yatır. Biz onları parayı çekerken yakalayacağız ve senin paranı iade edeceğiz” dedi. Dolandırıcılara inanan Fehmi Ç. 48 bin 750 lirasını verilen hesaba yatırdı.

Sahte polislerin ikinci kurbanı Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Semiha Y. oldu. Semiha Y.’yi telefonla arayan zanlılar, “Teyzecim, senin adına FETÖ’ye para aktarılmış. Biz bu soruşturmayı yürütüyoruz. Evinde, bankada, ne kadar para varsa, bunları inceleyip, sana geri iade edeceğiz. Şimdi, sen ne varsa, bunları vereceğimiz hesaba yatır” dedi.