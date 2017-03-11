FETÖ ile korkutarak dolandırdılar

Adana’da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ’ye yardım etmekle suçladıkları 2 kişiyi 57 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.
Osmangazi ilçesinde kepçe operatörü Fehmi Ç.’yi (42) telefonla arayan sahte polisler, “FETÖ’cüler senin hesaplarını ele geçirmiş. Bankadaki paranı çekecekler, Hemen git parayı onlardan önce çek ve bizim vereceğim hesap numarasına yatır. Biz onları parayı çekerken yakalayacağız ve senin paranı iade edeceğiz” dedi. Dolandırıcılara inanan Fehmi Ç. 48 bin 750 lirasını verilen hesaba yatırdı.
Sahte polislerin ikinci kurbanı Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Semiha Y. oldu. Semiha Y.’yi telefonla arayan zanlılar, “Teyzecim, senin adına FETÖ’ye para aktarılmış. Biz bu soruşturmayı yürütüyoruz. Evinde, bankada, ne kadar para varsa, bunları inceleyip, sana geri iade edeceğiz. Şimdi, sen ne varsa, bunları vereceğimiz hesaba yatır” dedi.
Telefon dolandırıcılarının sözlerine inanan Semiha Y., 8 bin lirayı verilen hesaba yatırdı. Kadını tekrar arayan dolandırıcılar, bu kez de evde altını olup olmadığını sorduktan sonra 2 bileziği olduğunu öğrenerek onları da operasyon kapsamında bozdurup parayı verecekleri hesaba yatırmasını istedi. Yaşlı kadın, kuyumcuya gidip bileziğinin birini 10 bin liraya bozdurup yatırmaya gittiği sırada vatandaşlar ve polisin uyarısı üzerine dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu. Kadın şikayetçi oldu. Paranın yatırıldığı hesabın Adana olduğu tespit edilince Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek Faruk Z. Burhan A. ile Levent Ö.'yü yakaladı. Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İHA