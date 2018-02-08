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FETÖ ile korkutup dolandırdılar 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa merkezli bir dolandırıcılık çetesini düzenlediği eş zamanlı operasyonla çökertti. Çete liderinin kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıttığı ve mağdurları “Nüfus cüzdan fotokopin FETÖ tarafından ele geçirildi" şeklinde korkutarak dolandırdığı belirlendi

08 Şubat 2018 Perşembe 17:54
FETÖ ile korkutup dolandırdılar 

İstanbul Silivri’de M.A. isimli bir şahıs, kendisini arayıp nüfus bilgilerinin FETÖ terör örgütü tarafından çalındığını belirten ve kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.D. isimli bir şahsa paranın devlet himayesinde olması vaadiyle önce 150 bin TL, ardından 70 bin TL para verdi.

A.D.’nin kendisini tekrar arayıp para istemesi üzerine şüphelenen M.A., jandarmaya başvurdu. Konuyu titizlikle takip eden jandarma ekipleri, buluşma yerine gelen ve “Eldenci” olarak tabir edilen F.A. isimli şüpheliyi suçüstü yaparak yakaladı. F.A.’nın yakalanmasından sonra soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, yaptıkları takip neticesinde örgüt liderinin Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde ikamet eden A.D. olduğunu ve A.D.’nin rastgele aramalar yaparak dolandıracağı kişileri belirlediğini tespit etti.

Mağdurların güvenini kazanmak için kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.D.'nin olaya gizlilik süsü vererek mağdurun konuyu başkalarına anlatmasını engellediği belirlendi. A.D.'nin mağdurları ikna ettikten sonra “Eldenci” olarak tabir edilen diğer örgüt üyelerinden birini sivil polis olarak tanıtıp parayı alması için gönderdiği tespit edildi.

Örgüt lideri A.D. Şanlıurfa’da, örgütün İstanbul’daki işlerini takip eden M.B., M.A., S.K., H.G., B.B. ve F.A. ise İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Her mağdur için farklı taktik

Örgüt üyelerinin FETÖ ismini kullanarak her mağdur için farklı teknikler kullandığı öğrenildi. Vatandaşların kimine “Bankadaki paranızı çekecekler”, kimine “Ev tapunuzu ele geçirdiler”, kimine de “Kuyumcu soygunu oldu, paraların sizin evinizde olduğu ihbarı var, evinizi arayacağız” diyerek dolandırıldığı tespit edildi.

Şüpheli 7 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt üyelerinin yakalanması sonucu dört dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, iki dolandırıcılık olayı da engellendi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İl Jandarma KomutanlığıŞanlıurfaçeteOperasyonCuhmuriyet SavcıFetö
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