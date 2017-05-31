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FETÖ'nün medya kuruluşları satışta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) satışa çıkardığı Can Erzincan TV, Barış TV, Ört TV, Cuma Radyo, Herkül FM Radyo, Ört FM Radyo, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi ve Turgutlu Havadis Gazetesi’ne ait makine ve teçhizat ile demirbaşlar için teklif verme süresi bugün sona erecek.

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FETÖ'nün medya kuruluşları satışta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) satışa çıkardığı Can Erzincan TV, Barış TV, Ört TV, Cuma Radyo, Herkül FM Radyo, Ört FM Radyo, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi ve Turgutlu Havadis Gazetesi’ne ait makine ve teçhizat ile demirbaşlar için teklif verme süresi Çarşamba günü sona erdi.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, söz konusu medya kuruluşlarının makine ve teçhizat ile demirbaşlarının tamamının muhammen bedeli 554 bin 412 lira olarak belirlendi. Bu meblağın 373 bin liralık kısmı Can Erzincan TV'ye ait.

AA

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