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FETÖ'nün şifreleri ByLock'ta

FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra tutuklanan eski Kilis Cumhuriyet Savcısı Yüksel Gök'ün deşifre edilen ByLock yazışmalarından, 17/25 Aralık kumpas davalarına ilişkin bilgiler çıktı

11 Şubat 2018 Pazar 15:19
FETÖ'nün şifreleri ByLock'ta

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi hakim ve savcıların, örgütün talimatıyla 17-25 Aralık kumpas davalarını kurguladıkları, ByLock yazışmalarına yansıdı.

FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Kilis Cumhuriyet Savcısı Yüksel Gök'ün deşifre edilen ByLock yazışmaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yazışmalarda, Gök'ün Kilis'te görev yaptığı dönemde, sözde 17/25 Aralık kumpas dava dosyalarıyla ilgili örgüt abisine bilgi aktardığı tespit edildi.

Gök, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock programından, dosyada birçok iş adamı ve dönemin kabine üyelerinin çocuklarına ait ses kayıtlarının yer aldığını, bu bilgileri örgüte aktardığını, ilerleyen aşamalarda ise dosyanın kendisinden alındığını yazdı.

Kumpas davaları için 'projeli dosya' diyen Gök, örgüt abisine yazdığı mesajda, "Daha önce birçok kez not olarak ilettiğim bir örgüt dosyası vardı.

 Bu dosyanın içeriği berber Yaşar (Yaşar Aktürk) isimli kişiyle başlayıp bakan çocuklarına ve Rıza Zarrab'a kadar giden bir dosyaydı. Projeli dosya olduğundan içerisinde klasör klasör tape (ses) kaydı vardı.

Tape kayıtlarında Rıza Zarrab, Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in dahi kayıtları vardı" ifadelerine yer verdi.

Dosya FETÖ savcısında

Soruşturma dosyasını, eski Kilis KOM Şube Müdürü Mehmet Emin Çakıcı ile sanık eski savcı Özcan Şişman'ın hazırladığını kaydeden Gök, Çakıcı'nın imzasının bulunduğu 300 sayfalık fezlekenin, Adana özel yetkili Cumhuriyet savcılığının kapanması nedeniyle Kilis Başsavcılığına gönderildiğini anlattı.

Dosyaya bakan Savcı Murat Özvardar'ın tayini çıkması üzerine soruşturma dosyasının kendisine verildiğini ifade eden Gök, sonrasında gelişen olayları örgüt abisine şöyle bildirdi: "Ben de geçen aylarda İstanbul'a yetkisizlik yazdım. Dosya, karşı yetkisizlik ile tekrar bana geldi. Fakat dosya geldikten birkaç hafta sonra Başsavcı Halil İnal'ın görevlendirmesiyle benden alınarak Erkan Keskin savcıya verildi. Ben daha önce başsavcıya bu dosyayı söylemiştim, o da 'Sen bak demişti' şimdi de dosyayı benden aldı. Anladığım kadarıyla dosya İstanbul'a gidince içeriğinden bilgi sahibi oldular ve dosyayı benden aldılar. Ben de Erkan'a, 'Dosya önemli, hemen karar verme' dedim. O da 'Yaza kadar bu dosyada karar yazayım, yazın da ben giderim' dedi."

Örgüt abisini savcıya talimatları

Yüksel Gök'ün bu bilgilendirmesi üzerine, örgüt abisinin dosyaya ilişkin görevlendirme yazısı ve bazı bilgileri talep ettiği ByLock yazışmalarına yansıdı.

Örgüt abisinin talimatını yerine getiren Gök, görevlendirme yazısını ByLock üzerinden gönderdiğini ancak diğer belgelere, dosyanın kendisinden alındığı için ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti.

Örgüt abisinin ısrarı üzerine Gök, "Abi dosya bende olsa çok rahat alırdım. Aslında dosyanın bende olduğunu haber vermiştim, şimdi çok zor abi ama çok önemli ise almaya çalışırım. Yine de tehlikeli olur çünkü fotokopi adliyede çekilecek o da sonra tespit ediliyor abi" cevabını verdi.

Sanık Savcı Gök, örgüt abisinin aynı tutumunu sürdürmesi nedeniyle "Anladım abi, dosyayı ekranda inceleme bahanesiyle almaya çalışırım ama iki çuval dosya var. Çok zor ve riskli abi" açıklamasını yaptı.

1 dolar önlemi

Aktif ByLock kullanıcısı olan Gök'ün, kriptolama özelliğine sahip başka programları da kullandığı tespit edildi.

Sanık Yüksel Gök, 1 Ocak 2016 tarihli örgüt abisiyle yaptığı yazışmada, tedbir kapsamında bazı önlemler aldığını belirterek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgüt mensuplarına gönderildiği belirlenen "1 dolar"ı cüzdanından çıkardığını ifade etti.

Bu tedbiri geçici olarak yaptığını belirten Gök, "Abi, biz de iyiyiz, çok şükür. Bizde de 1 dolar vardı, onları geçici de olsa cüzdanda çıkaralım olmazsa abi" ifadelerini kullandı.

Eski Savcı Yüksel Gök, 23 Temmuz 2016'da FETÖ üyesi hakim ve savcılara yönelik operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FetöBylockKumpasAkpartiYüksel Gök
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