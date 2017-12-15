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FETÖ'nün talimat yazısı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, kapatılan Zaman gazetesi çalışanının evinde bulunan dokümanın, "salıverme kumpası"na ilişkin örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in verdiği en somut talimat belgesi olduğunu bildirdi.

15 Aralık 2017 Cuma 15:27
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FETÖ'nün talimat yazısı ortaya çıktı

İstanbul Başsavcısı Fidan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "medya yapılanması" davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan kapatılan Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı'nın evinde bulunan dijital dokümanlara ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan, FETÖ'nün "medya yapılanması" davasının sanıklarından kapatılan Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı'nın evinde ele getirilen dijital dokümanın, "salıverme" kumpasına ilişkin terörist başı Fetullah Gülen'in örgüt mensuplarına verdiği en somut talimat belgesi olduğunu belirtti. Yazıcı, "Bu talimatı alan örgüt yöneticileri Mustafa Başer ve Metin Özçelik, tüm FETÖ üyesi şüphelileri (63 kişi) 25 Nisan 2015'te tahliye etmiştir. Bu şüpheliler arasında Hidayet Karaca, Ali Fuat Yılmazer, Nazmi Ardıç, Yurt Atayün, Ömer Köse, Yasin Topçu ve ABD'deki davada tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz da bulunuyor. Bu usulsüz tahliye kararı, (aynı gece) İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce yok hükmünde sayılmış ve bu örgüt üyeleri tahliye edilmemiştir" dedi.

Başsavcı Fidan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'de görülen davanın, FETÖ'yü diriltme amacı taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alan bir kumpas davası olduğunu söyledi.

"Bu sözde dava üzerinden 17/25 Aralık süreci, MİT tırları ihaneti ve sözde Selam Tevhid örgütünün meşrulaştırılmaya çalışıldığını" ifade eden Fidan, bunun, kumpasların Türkiye ayağında görev alan FETÖ'cü emniyet ve yargı mensupları ile bunlarla iş birliği içerisinde çalışan yabancı istihbarat servisleri tarafından gerçekleştirildiğini anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FetöZaman GazetesiFetullah Gülen
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