FETÖ sanığı yaptığı eylemleri hatırlamadı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın onuncu celsesinde savunma yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, eski Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ı yalanlayarak, sıkıyönetim ilan edildiğini söylemediğini ileri sürdü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Yıkılkan, arama odasından çıkan darbeye ilişkin notların da kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Yıkılkan, Adil Öksüz'ün düzenlediği darbe toplantılarına da katılmadığını savundu. Genelkurmay Karargahı'nda görüldüğü fotoğraflara değinen Yıkılkan, görev yeri olduğu için o gece karargahta olduğunu öne sürdü. Yıkılkan, fotoğraflarda birlikte görüldüğü Mehmet Partigöç, Doğan Öztürk ve Gökhan Eski ile koridorda bir kez karşılaştığını, bunun dışında bu kişilerle bir araya gelmediğini iddia etti. Sanık Yıkılkan, Fırat Alakuş ile yaptığı görüşmeyi hatırlamadığını belirterek, Mehmet Dişli ile de görüştüğünü, Dişli'nin karargahtaki güvenlik durumunu sorduğunu öne sürdü.

AA