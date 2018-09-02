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FETÖ sanıkları hesap veriyor

Ülke genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, eylül ayında 27 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 88 davaya bakılacak.

02 Eylül 2018 Pazar 13:55
FETÖ sanıkları hesap veriyor

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor. Eylül ayında 27 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 88 dava görülecek, davalarda 3 bin 625 sanık yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 7 ilde 14, FETÖ/PDY'ye yönelik 27 ilde 74 dava bulunuyor.

Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 685, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise bin 940 sanık hakim karşısına çıkacak.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, darbe girişimi sırasında Mamak'taki 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin eylemlerine ilişkin 268 sanığın yargılanmasına 5 Eylül'de devam edilecek.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Fetö
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