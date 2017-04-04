FETÖ soruşturmasında 35 kişi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirlenen, aralarında öğretmen, memur, güvenlik görevlisi, avukatın da bulunduğu 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için 28 Mart Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Ekiplerin yaptığı operasyonda; A.D., A.Y., B.Ç., B.B., A.D., E.K.F., H.D., K.Ö., H.D., K.D., M.D., K.D., M.H.C., M.C., N.K., R.Ç., S.Y., Z.Ç., C.M., E.F., İ.Ç., N.A. ve R.Y. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. 6 gün önce emniyetteki ifadeleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 2 eski öğretmen tutuklanmış, dün ise emniyetteki ifadeleri tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme heyeti, 20 kişinin de tutuklanmasına karar verdi. 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla salıverilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan 9 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Erzurum'da 15 sanığa hapis cezası

Diğer yandan Erzurum'da FETÖ'ye finans sağladıkları ve dini duyguları kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 sanığa 21 yıl ile 6 yıl arasında hapis cezası verildi.