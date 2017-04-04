FETÖ soruşturmasında 35 kişi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirlenen, aralarında öğretmen, memur, güvenlik görevlisi, avukatın da bulunduğu 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için 28 Mart Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Ekiplerin yaptığı operasyonda; A.D., A.Y., B.Ç., B.B., A.D., E.K.F., H.D., K.Ö., H.D., K.D., M.D., K.D., M.H.C., M.C., N.K., R.Ç., S.Y., Z.Ç., C.M., E.F., İ.Ç., N.A. ve R.Y. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. 6 gün önce emniyetteki ifadeleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 2 eski öğretmen tutuklanmış, dün ise emniyetteki ifadeleri tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme heyeti, 20 kişinin de tutuklanmasına karar verdi. 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla salıverilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan 9 kişinin ise arandığı öğrenildi.
Erzurum'da 15 sanığa hapis cezası
Diğer yandan Erzurum'da FETÖ'ye finans sağladıkları ve dini duyguları kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 sanığa 21 yıl ile 6 yıl arasında hapis cezası verildi.
Erzurum'da, FETÖ'ye finansman desteği sağladıkları FETÖ/PDY propagandası yaparak ve dini inançları kullanarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen aralarında örgütün sözde "il abisi" S.Ç., "Erzurum kasası" Ü.Ü., ile eski Bank Asya Erzurum Şube Müdürü H.Y.’nin de yer aldığı 16 sanığın davası Erzurum 2'nci, Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Karar duruşmasında S.Ç. 21 yıl, H.Y. 12 yıl, Ü.Ş., ile birlikte diğer 3 sanık 12 yıl ve diğer 9 sanığa da 6 yıl 3 ay, hapis cezası verildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan U.O. ise etkin pişmanlıktan yaralanarak örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili doğru bilgiler vermesi ve tutukluluk süresi de göz önüne alınarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilerek tahliye edildi. HABER MERKEZİ