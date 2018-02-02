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FETÖ'ye 50 milyon lira nakit aktarmışlar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekede, Dumankaya Şirketler Grubu'nun FETÖ'ye yaptığı bağışlar ortaya çıktı.

02 Şubat 2018 Cuma 11:26
FETÖ'ye 50 milyon lira nakit aktarmışlar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Bank Asya çalışanları ile TMSF yetkililerinin kayyum olarak atandığı Dumankaya İnşaat firmasının eski sahibi ve ortaklarının da bulunduğu 125 şüpheliye yönelik hazırlanan fezlekede, Dumankaya Şirketler Grubu'nun FETÖ'nün derneklerine, şirketlerine, üniversitelerine ve diğer kurumlarına yaptığı bağışlar ortaya çıktı.

Dumankaya Şirketler Grubu tarafından 2012-2016 yılları arasında gerek taşeron firmalardan alınan çekler gerekse doğrudan kendileri tarafından FETÖ'nün kuruluşlarından olan ve OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Endaze isimli derneğe 76 bin 643 lira bağışta bulunulduğu belirtildi.

Fezlekede, şirketlerin aynı şekillerle Feza Gazetecilik AŞ'ye 2012-2016 yılları arasında 3 milyon 294 bin 259 lira bağış, kayyum ataması yapılan Kaynak Holding şirketlerinden olan Işık Medya Planlama Pazarlama Reklam Film Sanayi Ticaret AŞ'ye 2013-2015 yılları arasında 791 bin 946 lira para havalesinin bulunduğu aktarıldı.

FETÖ'nün yayın organlarından Meydan Gazetecilik AŞ'ye 2015-2016 yılları arasında 52 bin 558 lira para havalesinin bulunduğu belirtilen fezlekede, Kaynak Holding şirketlerinden Sürat Bilişim Turizm Organizasyon Hizmetleri ve Sürat Kargo isimli şirketlere 233 bin 686 havalenin bulunduğu, Taraf Gazetecilik AŞ'ye de 2014 yılında 3 bin 360 lira havalenin olduğu bilgisi verildi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
FetöDumankayaPDYKhk
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