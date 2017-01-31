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FETÖ’nün şifreleri çözülüyor

FETÖ’nün TSK’nın içerisine askeri okullardan başlayarak nasıl sızdığının deşifre edilmesini sağlayacak Elbistan merkezli 18 ayrı ilde gözaltına alınan ve aralarında örgüt imamlarının da bulunduğu 36 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin birçoğu itirafçı olurken yapıyla ilgili olarak önemli bilgiler de verdi.

31 Ocak 2017 Salı 17:47
FETÖ’nün şifreleri çözülüyor

FETÖ/PDY kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) içerisine askeri okullardan başlayarak nasıl sızdığının deşifre edilmesini sağlayacak Elbistan merkezli 3. operasyon kapsamında 18 ayrı ilde gözaltına alınan ve aralarında örgüt imamlarının da bulunduğu 36 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haklarında yakalama kararı verilen 23 askeri personel, 5 askeri öğrenci, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 12 de sivil şahıs olmak üzere toplam 42 kişiden 36’sı, çeşitli illerden Elbistan’a getirilmişti.

Bir haftadan beri Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri süren 36 şüpheli, dün sabah geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi’ne çıkarıldı. Aralarında örgüt imam ve ‘abi’ olan subay ve astsubaylarla sivillerin de bulunduğu şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde itirafçı olmayı kabul ettikleri belirtildi. 24 Ocak’tan beri emniyette sorgulanan şüphelilerin birçoğunun yapıyla ilgili olarak önemli bilgiler verdiği öğrenildi.

Sistematik bir şekilde çalışmışlar

FETÖ’nün, TSK içerisinde etkin konuma gelmesini amaçlayan bu sistemin ana ayağının, öğretmenlerden, sivillerden ve TSK personellerinden oluştuğu belirtildi. TSK’ya sızmak isteyen örgüt üyelerinin, sistematik bir şekilde çalıştıkları iddia edildi.

Abiler sınavda devreye giriyor

Askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerin seçiminin ilk olarak örgüt üyesi öğretmenler tarafından belirlendiği bildirildi. Örgüt üyesi öğretmenlerin, belirledikleri başarılı öğrencilerin ailelerine çocuklarını askeri okula göndermeleri yönünde telkinlerde bulunduğu ve böylece ilk adımın atıldığı belirtildi.

Bundan sonraki süreçte ise öğrencilerin genelde örgüte ait olmayan dershanelere ve eğitim kurumlarına yönlendirildiği kaydedildi. Buralarda eğitim gören çocukların, örgütün sivil kanadı ve öğretmen ‘abiler’ tarafından sürekli takip edildiği öğrenildi. TSK içerisindeki ‘abilerin’ de sınavlara yakın süreçlerde devreye girdiği belirtildi.

Abilerle irtibat gizli yapılıyor

Subay ve astsubaylardan oluşan ‘abilerin’, sınav öncesinde çocuklara askeri lise ve astsubaylık sınavlarının sorularını verdiği ve sınavı kazanmalarını sağladıkları kaydedildi. Sınavı kazanan öğrencilerin, örgütle bağlarının ortaya çıkmaması için ‘abilerle’ olan irtibatın da çok büyük gizlilikle sürdürüldüğü belirtildi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda daha önce gerçekleştirilen 2 operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 52’si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İHA

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FETÖ’nün şifreleri çözülüyor
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