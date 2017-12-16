Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı

Lüks sitedeki evlerden birisinde örgüt lideri Fetullah Gülen'in 'işçi imamı' olduğu öne sürülen yeğeni Selçuk Seven de yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gaybubet evlerinden sorumlu itirafçının verdiği bilgiler sonrasında MİT ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube müdürlükleri, koodine içerisinde çalışma yürüttü.

İtirafçının adreslerini verdiği bilgiler üzerinden başlayan çalışmada, üç aylık takip sonrasında örgütteki dağılımı önlemeye çalışan yeni hücre yapılanması deşifre edildi.

Adreslerini de tespit edilmesiyle İzmir, İstanbul, Manisa, Uşak, Kayseri illeri başta olmak üzere 10 ilde operasyon yapıldı, 48 kişi gözaltına alındı.

Aralarında örgütü, Ege Bölgesi'nde toparlamaya çalışan sözde il imam S.K., Ege Bölgesi genel muhasebe sorumlusu M.T. ve Ege Bölgesi eğitim danışmanı İ.B.'nin bulunduğu 39 kişi tutuklandı. 9 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HABER MERKEZİ