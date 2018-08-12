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Fındık işçileri uçuruma yuvarlandı  3 ÖLÜ

Giresun'un Bulancak ilçesinde mevsimlik fındık işçilerin taşıyan minibüs sabah saatlerinde Sisin mevkiinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı

12 Ağustos 2018 Pazar 16:01
Fındık işçileri uçuruma yuvarlandı  3 ÖLÜ

Kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 12 kişide yaralandı. İlçenin Şemsettin mahallesi Sisin mevkiinde sabah saatlerinde mevsimlik fındık işçilerini fındık bahçesine götüren sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, kurtarma ve sağlık ekibi sevkedildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri devrilen aracın altında kalan Muammer Üstün, eşi Hatun Üstün ve oğulları Kadir Üstün’ün hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Giresun ve Bulancak Devlet Hastanelerine sevk edildi.  

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