Firari kanepe içerisinde yakalandı

Kesinleşmiş bir cezadan dolayı Alanya açık cezaevinde kalan Yunus Emre K. (37) firar etti . Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri firari mahkumun ailesinin yaşadığı Seydişehir’e gelmiş olabileceğini düşünerek çalışma başlattı. Yapılan araştırmada mahkumun ailesinin oturduğu Pınarbaşı Mahallesindeki evde saklandığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada mahkum, kanepenin içerisinde üzeri battaniye ile örtülmüş olarak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA