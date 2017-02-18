Fırat Kalkanı'nda 180. gün

Fırat Kalkanı Harekatı'nın dün geride kalan 179'uncu gününde 104 DEAŞ hedefi vuruldu. Yapılan topçu atışları ve düzenlenen hava harekatlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 95 hedefe atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'a ait 9 hedefe hava harekatları düzenlendi. Hava harekatları sonucu, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 9 bina, 2 araç, bir akaryakıt istasyonu imha edildi.

Yapılan topçu atışları ve düzenlenen hava harekatları sonucunda 16 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.