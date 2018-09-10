Fırtına balık fiyatlarını vurdu

Trabzon’da 5 gün önce tezgahlarda 5 TL den satılan palamut fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca fiyatını ikiye katlayarak 10 TL’den satılmaya başladı. Karadeniz’de hafta sonundan bu yana etkili olan fırtına nedeniyle denize az sayıda tekne çıkarken palamutun az sayıda avlanması fiyatını 5 gün öncesine göre ikiye katladı. Palamutun tanesi 10-12.5 TL arasında satılırken, balıkçılar bu durumun geçici olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Balıkçılar Pazarı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, “Hava şartları palamutun fiyatını arttırdı. Şu an 10 lira ve 12 lira arasında balığın boyutuna göre fiyatlar değişiyor. Önümüzdeki günlerde hava şartları iyi olursa tekrar bir düşüş yaşayabilir. 5 liraya kadar düşebilir. Balıkçıların denize açılarak avlanmasına göre değişiyor fiyatlar. Artık balıkçılıkta herşey profesyonelleşti.

Bu işin eskileri isterse hava çok bozuk olsun yine de çıkarlardı denize. Ama şimdiki nesil daha farklı. İyi hava olmadığı zaman çıkmıyorlar balığa” dedi. "Bu sezon diğer sezona göre güzel gidiyor. Balık bol olacak gibi gözüküyor" diyen balıkçı Münir Yılmaz ise “Bu sene balık sıkıntısı çekmeyeceğimiz görüşündeyim. Balık işi aynı borsa gibidir. Bol gelince fiyatı azalır. Az geldiğinde fiyatı yükselir. Bugün 10 liraya sattığımız balığı yarın toptan olarak 10 liraya alabiliriz.

Böyle değişimler havanın bozuk olduğu ve denizde akıntı olduğu zaman olur. Bu günde öyle oldu. Bugün balık düne göre oranında avlandı. Elimizde ki balık az olduğu için fiyatlar biraz yukardadır. Balıkları bugün 10 liradan satıyoruz” diye konuştu. İHA

