Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91698
ALTIN
248.984
DOLAR
6.4652
STERLİN
8.4290
EURO
7.5037

Fırtına balık fiyatlarını vurdu

Trabzon’da beş gün önce tezgahlarda 5 TL den satılan palamut fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca fiyatını ikiye katladı

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:11
Fırtına balık fiyatlarını vurdu

Trabzon’da 5 gün önce tezgahlarda 5 TL den satılan palamut fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca fiyatını ikiye katlayarak 10 TL’den satılmaya başladı. Karadeniz’de hafta sonundan bu yana etkili olan fırtına nedeniyle denize az sayıda tekne çıkarken palamutun az sayıda avlanması fiyatını 5 gün öncesine göre ikiye katladı. Palamutun tanesi 10-12.5 TL arasında satılırken, balıkçılar bu durumun geçici olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Balıkçılar Pazarı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, “Hava şartları palamutun fiyatını arttırdı. Şu an 10 lira ve 12 lira arasında balığın boyutuna göre fiyatlar değişiyor. Önümüzdeki günlerde hava şartları iyi olursa tekrar bir düşüş yaşayabilir. 5 liraya kadar düşebilir. Balıkçıların denize açılarak avlanmasına göre değişiyor fiyatlar. Artık balıkçılıkta herşey profesyonelleşti.

Bu işin eskileri isterse hava çok bozuk olsun yine de çıkarlardı denize. Ama şimdiki nesil daha farklı. İyi hava olmadığı zaman çıkmıyorlar balığa” dedi. "Bu sezon diğer sezona göre güzel gidiyor. Balık bol olacak gibi gözüküyor" diyen balıkçı Münir Yılmaz ise “Bu sene balık sıkıntısı çekmeyeceğimiz görüşündeyim. Balık işi aynı borsa gibidir. Bol gelince fiyatı azalır. Az geldiğinde fiyatı yükselir. Bugün 10 liraya sattığımız balığı yarın toptan olarak 10 liraya alabiliriz.

Böyle değişimler havanın bozuk olduğu ve denizde akıntı olduğu zaman olur. Bu günde öyle oldu. Bugün balık düne göre oranında avlandı. Elimizde ki balık az olduğu için fiyatlar biraz yukardadır. Balıkları bugün 10 liradan satıyoruz” diye konuştu. İHA
 

Son Güncelleme: 10.09.2018 17:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümler sürüyor... Sivas'ta şarbon alarmı
Ölümler sürüyor... Sivas'ta şarbon alarmı
156 sanık hakkında karar
156 sanık hakkında karar
Batmanda zırhlı polis aracı devrildi
Batmanda zırhlı polis aracı devrildi
Çiftlik Bank'ın 'finans müdürü' tutuklandı
Çiftlik Bank'ın 'finans müdürü' tutuklandı
İstanbul polisinden okul denetimi
İstanbul polisinden okul denetimi
Çektiği çakmak gazı sonu oldu
Çektiği çakmak gazı sonu oldu
Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü
Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü
Denize çakılan helikopterin enkazı çıkarıldı
Denize çakılan helikopterin enkazı çıkarıldı
Sahil Yolu'nda hafriyat kamyonu devrildi
Sahil Yolu'nda hafriyat kamyonu devrildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim