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Fırtına ve hortum zarara sebep oldu

Antalya’nın Kemer ilçesi’nde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle, cami minaresinin alemi ile evlerin çatısı uçtu, çam ağaçları ve beton elektrik direkleri devrildi, portakal bahçeleri zarar gördü

22 Ocak 2018 Pazartesi 23:56
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Fırtına ve hortum zarara sebep oldu

Kemer’in Kuzdere Mahallesinde sabaha karşı şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle, Karataş Cami minaresinin alemi ile bir çok evin kiremit çatısı uçtu. Yine fırtına portakal bahçelerine zarar verdi, beton elektrik direkleri ve çam ağaçlarını kökünden söktü. Fırtına ve hortum nedeniyle evi ve portakal bahçesi zarar gören Mehmet Gökkaya, “gece saat 04.00 sıralarında 1 dakikalık ses ile uyandık. 150 metre genişliğinde ilerledi. Beton elektrik direkleri ile çam ağaçlarını devirdi. Evlerin çatıları uçtu portakal bahçeleri zarar gördü” dedi. Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.
 

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AntalyaKemerFırtınaHortumEvElektrikBahçePortakal
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