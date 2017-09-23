Fırtınalı havada balığa çıkınca

Rize'nin Fener mahallesi sahilinde kayıkla denize açılan Kamil R., fırtınalı denizde kayığının alabora olması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah erken saatlerde kendisine ait kayıkla balık avlamak için denize açılan Kamil R., dalgaların etkisiyle kayığının alabora olmasıyla denizde kayboldu. Arkadaşlarının Sahil Güvenlik ekiplerine haber vermesi üzerine yapılan çalışmada yaşlı adamın cesedi denizden çıkartılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Güneysu Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Almanya'da uzun bir süre çalışıp buradan emekli olduktan sonra yılın belli zamanlarında Almanya ve İstanbul'da ikamet eden R., yazları ise memleketi Rize'de kalıyordu. R.’nin zaman zaman kayığı ile denize açılarak balık avladığı öğrenildi. İHA