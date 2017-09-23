Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104123
ALTIN
145.704
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7053
EURO
4.1702

Fırtınalı havada balığa çıkınca

Rize’de şiddetli fırtınada kayığı ile denize balık tutmaya çıkan yaşlı adam kayığın alabora olması sonucu hayatını kaybetti

23 Eylül 2017 Cumartesi 15:59
5 Okunma
Fırtınalı havada balığa çıkınca

Rize'nin Fener mahallesi sahilinde kayıkla denize açılan Kamil R., fırtınalı denizde kayığının alabora olması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah erken saatlerde kendisine ait kayıkla balık avlamak için denize açılan Kamil R., dalgaların etkisiyle kayığının alabora olmasıyla denizde kayboldu. Arkadaşlarının Sahil Güvenlik ekiplerine haber vermesi üzerine yapılan çalışmada yaşlı adamın cesedi denizden çıkartılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Güneysu Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Almanya'da uzun bir süre çalışıp buradan emekli olduktan sonra yılın belli zamanlarında Almanya ve İstanbul'da ikamet eden R., yazları ise memleketi Rize'de kalıyordu. R.’nin zaman zaman kayığı ile denize açılarak balık avladığı öğrenildi. İHA

Anahtar Kelimeler:
RizeBalıkDenizAlaboraHayatını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim