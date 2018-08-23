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Formulaz nefes kesti

Formula 1'e rakip formulaz yine nefes kesti. Rize'nin dik yokuşlarında düzenlenen yarış oldukça keyifli geçti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:15
Formulaz nefes kesti

Küçük kazalar haricinde herşey yolunda gitti.

Formulaz yine nefes kesti. Bu yıl 10.’su düzenlenen Formulaz organizasyonuna katılım yoğundu.

Yarışlar farklı kategorilerde düzenlendi. Her yaştan vatandaşa yarışmanın kapısı açıktı.

Tahta arabalar aslında asırlardır bölge halkının yüksek tepelerden aşağıya inmek için kullandığı araçlar.

Zamanla Formulaz keyif haline gelmiş. Yarış arabalarının dizaynları da sürücülere ait.

Yarışlar sırasında küçük kazalar da yaşandı. Bazı sürücüler araçları parçalanınca yarış dışı kaldı.

Rizeliler bir sonraki Formulaz'ı şimdiden iple çekiyor.

Haber Merkezi

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