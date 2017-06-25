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Foseptik çukurunda can pazarı

Adana’nın Aladağ ilçesinde foseptik çukuruna düşen 1’i kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

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Foseptik çukurunda can pazarı

Adana’nın Aladağ ilçesinde foseptik çukuruna düşen 1’i kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu belirtilen Elif Boran, foseptik çukuruna düştü. Elif Boran’ın düştüğünü gören akrabaları hamile kadının yardımına koştu. Boran’ı çıkarmak isteyen 3 yakını da çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de yardımıyla jandarma, çukura düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ölen 4 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da olay yerine gitmek için yola çıktı. Çukurda bir çocuğunda olabileceği çevredeki vatandaşlar tarafından iddia ediliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
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