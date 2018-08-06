Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94019
ALTIN
201.414
DOLAR
5.1714
STERLİN
6.6965
EURO
5.9786

Freni boşalan tır dehşet saçtı

Şanlıurfa’da freni boşalan tır, çok sayıda aracı önüne katarak sürükledi. Araçlarda sıkışanlar olay yerine çağrılan itfaiye tarafından çıkartıldı

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:45
Freni boşalan tır dehşet saçtı

Kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde yaşandı. Gaziantep yönüne seyir halindeki 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu bir kamyonet ile 3 otomobili önüne katarak sürükledi. Tır önüne kattığı araçlarla yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra devrilirken, araçlar ise ezilerek hurdaya döndü.

Sıkıştıkları yerden çıkartılan Müslüm D., Abdullah S., Mehmet Halil T., Sabri Yıldız ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sabri Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşkenceci soyguncular yakalandı
İşkenceci soyguncular yakalandı
Çocuğunu kurtardı kendi canından oldu
Çocuğunu kurtardı kendi canından oldu
Ellerini yıkarken dereye düştü
Ellerini yıkarken dereye düştü
Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi
Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi
Önce yayaya sonra evin duvarına çarptı
Önce yayaya sonra evin duvarına çarptı
Yol kenarında yürüyen işçiye araba çarptı
Yol kenarında yürüyen işçiye araba çarptı
Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı  
Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı  
Gezgin hırsızlar yakayı ele verdi
Gezgin hırsızlar yakayı ele verdi
Piknik tüplü saldırı son anda önlendi
Piknik tüplü saldırı son anda önlendi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim