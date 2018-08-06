Freni boşalan tır dehşet saçtı

Kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde yaşandı. Gaziantep yönüne seyir halindeki 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu bir kamyonet ile 3 otomobili önüne katarak sürükledi. Tır önüne kattığı araçlarla yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra devrilirken, araçlar ise ezilerek hurdaya döndü.

Sıkıştıkları yerden çıkartılan Müslüm D., Abdullah S., Mehmet Halil T., Sabri Yıldız ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sabri Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.